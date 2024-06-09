Такая неприятная ситуация может произойти с каждым.

Единицы людей принимают пищу на кухне или в гостиной - как правило, многие уже выработали привычку есть перед компьютером или ноутбуком. Особенно это удобно, если дома нет телевизора, а обедать и ужинать в тишине скучно. Узнайте, что делать, если пролил воду на ноутбук или что-то посерьезнее.

Что делать, если разлил воду на ноутбук или другую жидкость

Как правило, первое, что вы увидите в такой ситуации - это резкое выключение техники. Такая реакция устройства абсолютно нормальна, главное не паниковать. Алгоритм действий напрямую зависит от вида напитка - к примеру, вода наносит меньше вреда, чем чай с сахаром или газировка.

Запоминайте, как поступить, если пролил воду на ноутбук, но он работает:

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выключить устройство посредством отключения зарядки от ноутбука (вытаскивать из розетки не нужно);

перевернуть ноутбук и достать блок питания;

держать перевернутым до тех пор, пока вся жидкость не вытечет;

вытереть остатки салфеткой или тряпкой;

высушить.

То, сколько ждать высыхания ноутбука, зависит от количества вылитой жидкости и помещения. Если удастся определить технику в хорошо проветриваемую теплую комнату, то ноутбук полностью высохнет за сутки или двое суток. Плохая идея, как вытянуть влагу из ноутбука - поставить гаджет под прямые солнечные лучи или на батареи в надежде ускорить процесс - ситуация может усугубиться.

ВАЖНО: если вы залили ноутбук любой другой жидкостью, кроме воды, потребуется разборка. Желательно не делать этого самостоятельно, а обратиться к мастеру, чтобы не испортить технику.

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