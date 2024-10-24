Таких уже почти не делают: представлен компактный смартфон с 4,7-дюймовым экраном

Устройство создано для работы в сложных условиях и оснащено инфракрасной камерой ночного видения.

В последние годы смартфоны с большими дисплеями практически вытеснили компактные модели. Однако время от времени на рынке появляются новые устройства, обычно от менее известных производителей, для тех, кто ценит небольшой размер. Одним из таких стал Armor Mini 20 Pro, пишет Gizmochina.

Девайс отличается компактными размерами и IPS-экраном с диагональю 4,7 дюйма, разрешением 1600 х 720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Он прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass Victus. За производительность тут выступает MediaTek Dimensity 6300 в паре с 8 ГБ оперативной памяти.

Аппарат создан для работы в сложных условиях и защищен по наивысшим стандартам, включая IP68, IP69 и MIL-STD-810H. Это гарантирует полную пыле- и водонепроницаемость, возможность длительного погружения в воду и повышенную прочность корпуса. Также у Armor Mini 20 Pro есть камера ночного видения на 64 Мп, способная снимать в полной темноте.

Обычно ради компактности приходится жертвовать автономностью, но Armor Mini 20 Pro особо не потерял в этом плане. Все благодаря аккумулятору 6200 мАч, невысокому разрешению дисплея и поддержке быстрой зарядки 33 Вт.

Ulefone Armor Mini 20 Pro уже появился на Aliexpress по цене в $250.

Свежий рейтинг удовлетворенности AnTuTu показал, что в 2024 году среди фанатов Apple большей симпатией пользуются старенькие iPhone, которые отличаются компактным дизайном, по сравнению с более современными крупными моделями.

Напомним, ранее на рынке появился самый тонкий смартфон 2024 года. Толщина корпуса устройства составляет всего 6,8 мм. Для сравнения, толщина топового iPhone 16 – 8,25 мм.

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