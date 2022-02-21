Сложно представить более раздражающую функцию на смартфоне, чем бесконечные предложения оставить отзыв или обновить что-нибудь.

Больше, чем зависающий смартфон, раздражают разве что уведомления. Особенно, в случаях, когда это не действительно важная информация, а надоедливые напоминания оставить отзыв или другой рекламный шлак.

Рассказываем, как отключить их на Android-смартфоне быстро и навсегда. Ниже три способа, как это сделать.

Как отключить уведомления на Android через "Настройки".

Первым делом необходимо открыть сами "Настройки". В меню найти и выбрать пункт "Уведомления" или "Приложения и уведомления" (зависит от версии операционки).

В открывшемся списке отыщите приложение, уведомлениями которого вы хотите управлять. Нажмите на него. Должно появиться новое окно настроек уведомлений нужного приложения.

Передвигайте метки, чтобы управлять нужными напоминаниями. В тех случаях, когда необходимо отключить разом все уведомления нужно воспользоваться переключателем "Показывать уведомления" оставив его выключенным.

Как отключить уведомления в специальной Android-шторке

Открыть соответствующую шторку можно простым жестом пальца вниз от верха экрана – там будут показаны актуальные уведомления. Для того, чтобы напоминания такого типа больше вас не тревожили, нажмите на него и удерживайте палец несколько секунд. После этого появится переключатель, который необходимо передвинуть.

Так же можно провести по уведомлению пальцем справа на лево и нажать иконку шестеренки, где опять будет переключатель отключения уведомлений такого типа.

Отключить уведомления через меню "Не беспокоить".

Для реализации данного метода необходимо открыть Android-шторку, описанную в методе выше. В ней есть специальный значок, отвечающий за включение меню "Не беспокоить".

Некоторые версии операционной системы могут размещать эту кнопку на второй странице иконок. Чтобы ее найти просто проведите по шторке пальцем вправо. Уведомления в режиме "Не беспокоить" приходить не будут.

Если вы нажмёте и будете удерживать кнопку "Не беспокоить" в шторке, то откроются дополнительные настройки. В них можно подогнать автоматическое отключение уведомлений под конкретное расписание. Например, некоторые пользователи предпочитают отключать напоминания ночью или во время работы.

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