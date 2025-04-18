Все больше появляется свидетельств, что новые флагманы Apple получат переработанный дизайн камер.

До выхода новых айфонов остается еще 5 месяцев, но уже сейчас появляется все больше информации о том, что они будут из себя представлять. Инсайдер Маджин Бу опубликовал изображение внутренностей iPhone 17 Pro, которые подтверждают важные изменения в дизайне.

Судя по изображениям, модели iPhone Pro 2025 года выйдут с переработанным блоком камер. Он прямоугольный, с привычной компоновкой, но с "переехавшим" на правый край датчиком LiDAR и вспышкой.

Такой дизайн ранее уже упоминали другие авторитетные "Apple-инсайдеры". Есть шанс, что впервые со времен iPhone 11 Pro в Купертино действительно изменят дизайн задней камеры своих флагманов.

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В сети обратили внимание, что такой дизайн задней камеры напоминает тот, что используется в смартфонах Poco.

Кроме переработанной задней панели, значительным изменением в iPhone 17 Pro / Max станет отказ от титанового корпуса в пользу алюминия со стеклянной задней панелью. При этом диагональ экранов версий 17 Pro и Pro Max не изменится и составит 6,3 и 6,9 дюйма.

Также известно, что в новом поколении все смартфоны предложат дисплеи Pro Motion с частотой обновления 120 Гц и обновленную селфу-камеру на 24 Мп. Новая модель iPhone 17 Air получит корпус 5,5 мм, что сделает ее самым тонким смартфоном Apple в истории.

Ранее журналист Марк Гурман рассказал, что iPhone 17 Air мог стать первым в мире смартфоном без портов. Но Apple решила отказаться от этой затеи из-за возможных разногласий с регуляторами Евросоюза.

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