Компания пока не планируется отказываться от "стандарта" цены Pro-версий iPhone в $999.

9 сентября в 20:00 по Киеву Apple представит новое поколение смартфонов. Известный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что iPhone 16 Pro сохранит цену в 999 долларов, с которой стартовал еще iPhone X в 2017 году.

Ранее аналитики TrendForce заявили, что стартовая цена вырастет на 100 долларов из-за перехода от 128 ГБ к 256 ГБ в "базе", в связи с чем 16 Pro станет самой дорогой "прошкой" в истории компании. Гурман не уточняет, произойдет ли повышение минимального объёма памяти и какая конфигурация будет для iPhone 16 Pro начальной.

Стоимость всей линейки iPhone 16

iPhone 16 – 799 долларов (~33 000 грн)

iPhone 16 Plus – 899 долларов (~37 000 грн)

iPhone 16 Pro – 999 долларов (~41 000 грн)

iPhone 16 – 1099 долларов (~45 000 грн)

Инсайдер также отметил, что iPhone 16 Pro и Pro Max получат самые большие дисплеи: 6,3 дюйма и 6,9 дюйма соответственно. Вместе с этим аппараты станут выше и шире, а OLED-панели у "Прошек" станут на 20% ярче. Apple не меняла этот показатель в своих смартфонах с момента появления iPhone 13 Pro в 2021-м, так что апгрейд будет довольно актуальным.

Видео дня

На сентябрьском ивенте Apple по классике покажет новые смартфоны, часы и наушники, однако на этом планы компании не кончаются. До конца года также должны выйти новые MacBook, и, возможно, iPad.

А уже весной 2025 года, предположительно, в марте представят новый доступный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

Вас также могут заинтересовать новости: