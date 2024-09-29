Новый iPhone 16 удивил специалистов временем своей автономной работы

Конкуренты в лице Galaxy S24 и Xiaomi 14 далеко позади.

В 2024 году время автономной работы остается одним из главных критериев при покупке смартфона. В прошлом iPhone часто проигрывали Android-устройствам в этом отношении, но в последних поколениях этот недостаток был устранен.

Редакторы GSMArena опубликовали результаты тестирования автономности базового iPhone 16. Оказалось, это одна из самых сильных сторон девайса и заметный апгрейд по сравнению с прошлогодним iPhone 15. При активном использовании новый Айфон может протянуть 15 часов 42 минуты. И это несмотря на скромную по меркам Android'фонов батарею на 3561 мАч.

Основной конкурент Айфона в лице Samsung Galaxy S24 с аккумулятором 4000 мАч сильно позади с автономностью на уровне чуть больше 12 часов. А Xiaomi 14 с батареей на 4610 мАч (емкость более чем на 1000 мАч выше, чем у iPhone 16) проработал 13 часов и 56 минут.

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А вот скорость зарядки iPhone 16 не очень конкурентоспособная в своей ценовой категории. Полный цикл зарядки занимает 1 час и 42 минуты, тогда как 30-минутная зарядка доведет заряд батареи только до 59%.

20 сентября состоялся официальный запуск продаж серии iPhone 16. Журналисты в своих обзорах отмечают, что это одно из лучших обновлений базового айфона за последние пару лет, а специалисты называют iPhone 16 самым ремонтопригодным Айфоном в истории.

В свою очередь камере iPhone 16 Pro Max не удалось войти в тройку лучших в мире по мнению DxOMark. Выше расположились устройства Huawei, Google и Honor.

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