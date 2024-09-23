Ожидается, что телефон будет представлен уже в ближайшие дни.

До презентации Samsung Galaxy S24 FE осталось всего пару дней. Мы уже знаем почти все спецификации, а теперь в сети появилась информация об американских ценах на "фанатский флагман".

По информации источников, смартфон в минимальной конфигурации на 128 ГБ станет на 50 долларов дороже, чем прошлогодний Galaxy S23 FE. Аналогичное подорожание ожидается и для модели с 256 ГБ памяти.

Samsung Galaxy S24 FE (8/128 Гбайт) — 649 долларов / 749 евро

Samsung Galaxy S24 FE (8/256 Гбайт) — 709 долларов / 809 евро.

Это повышение цен в США совпадает с инсайдом о розничной цене на S24 FE в Европе. Там цены тоже вырастут на 50 евро, что позволяет предположить, что это будет повсеместное повышение цен по всему миру. Таким образом, S24 FE станет самой дорогой моделью в истории серии.

Видео дня

Ожидается, что Galaxy S24 FE получит три больших апдейта. Во-первых, диагональ экрана вырастет с 6,4 до 6.7 дюйма, а яркость экрана повысится с 1450 до 1900 нит. Во-вторых, автономность вырастет в среднем на 2 часа, а в качестве аппаратной платформы выступит более мощный SoC Exynos 2400e. Также смартфон получит полный набор Galaxy AI.

Анонс Galaxy S24 FE ожидается 26 сентября. В тот же день Samsung должна презентовать линейку Galaxy Tab S10. В нее войдут две модели – Tab S10 Plus и Tab S10 Ultra. Впрочем, больших изменений по сравнению с прошлогодними планшетами не предвидится.

Ранее в этом месяце у Samsung вышел новый смартфон Galaxy M05 и это официально самый доступный аппарат компании на сегодняшний день. У него нет ИИ, но есть большой дисплей с кадровой частотой, как у iPhone 16 и актуальная ОС Android.

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