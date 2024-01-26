Все "испытуемые" оснащены защитой корпуса от воды по стандарту IP68.

Автор ютуб-канала PhoneBuff, который устраивает смартфонам самые разные испытания, опубликовал новое видео, в котором проверил водозащиту главных флагманов на рынке – Galaxy S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max и Pixel 8 Pro.

Для того, чтобы обеспечить смартфонам равные условия, блогер положил их в ящик, залил водой и поставил в морозилку на шесть часов. Отмечается, что все "испытуемые" получили защиту корпуса от воды по стандарту IP68.

Как оказалось, подобные испытания современным смартфонам нипочем. Это никак не отразилось на их работоспособности, более того, они не понесли даже минимальных повреждений. Автор ролика проверил динамики, порты зарядки и объективы камер – все работает.

Единственное, на что автор видео обратил внимание, так это то, что поначалу объективы у Galaxy S24 Ultra и Pixel 8 Pro запотели, но через некоторое время все стало нормально.

Вряд ли кто-то из пользователей Samsung или iPhone будет повторять нечто подобное со своим дорогостоящим смартфоном. Но это испытание наглядно показало, что современные телефоны не убить даже заморозкой, не говоря уже о заливание водой.

Впрочем, здесь важно отметить, что хоть современные смартфоны способны выдерживать экстремальные температуры, глубина воды в ходе теста была минимальной. Ситуация может измениться, если телефон хранить на морозе на глубине более 1,5 метров. Именно при этих показателях гидростатическое давление становится экстремальным.

А в одном из предыдущих тестов Galaxy S24 Ultra проверили на прочность: телефон бросали на бетон с высоты пояса под разными углами, а титановую рамку царапали гравером.

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