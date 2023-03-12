В будущем разработчик планирует увеличить время автономной работы такого ноутбука "до бесконечности".

Энтузиаст-инженер Андреас Эриксен собрал необычное "устройство в форм-факторе ноутбука", способное проработать от одной зарядки до двух лет. По крайней мере, по его собственным оценкам.

Идея создания необычного ноутбука появилась у разработчика из-за того, что его прежний ноутбук постоянно разряжается. "Меня раздражало то, что мой личный ноутбук всегда разряжался, когда я работал над своими проектами, поэтому я решил собрать свое устройство самостоятельно", – объяснил Андреас.

Девайс получил название PotatoP, которое в переносном смысле означает "маломощное" или "плохо работающее" устройство. По словам инженера, это было сделано намеренно, поскольку для рабочих задач ему не нужен мощный компьютер. А все, что нужно – это клавиатура, экран и низкое энергопотребление.

PotatoP получил монохромный экран Sharp Memory in Pixel диагональю 4,4" и разрешением 320х240 пикселей, а внутри стоит процессор Arm Cortex-M4F с частотой до 96 МГц, ОЗУ на 384 Кбайт и накопитель емкостью 1 Мбайт. В качестве клавиатуры была выбрана модель Happy Hacking Keyboard Lite 2.

Для питания своего лэптопа он использовал батарею на 12000 мАч и небольшую солнечную панель – все это в сумме дает до двух лет автономности. А в будущем разработчик собирается расширить эти показатели и увеличить время автономной работы PotatoP "до бесконечности"

Ранее УНИАН рассказывал об умельцах из Китая, которые создали первый в мире iPhone с двумя портами для зарядки. Да, вы прочитали все верно – у него есть разъемы и Lightning, и USB-C. А еще раньше они самостоятельно собрали складной Айфон.

Также писали об энтузиасте, который запустил DOOM на детальке LEGO – и даже смог на ней поиграть. Все это работает на миниатюрном микроконтроллере Raspberry Pi RP2040 и крошечном OLED-экранчике.

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