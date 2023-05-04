Цена по сравнению с базовой версией не изменилась.

Компания Xiaomi анонсировала новые расцветки для своего камерофона Xiaomi 13 Ultra: синюю, оранжевую и желтую. Изначально устройство было доступно в зеленом, черном и белом цветах.

Новые модели уже можно заказать в Китае. Конфигурация памяти одна – 16/512 ГБ. Цена по сравнению с базовой версией не изменилась.

На глобальный рынок такие версии 13 Ultra, скорее всего, не попадут, по крайней мере официально. Полюбоваться фотографиями новых расцветок можно ниже.

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Подробней о Xiaomi 13 Ultra

На фоне конкурентов смартфон выделяется "горбатым" корпусом с покрытием из экокожи и набором камер: сразу четыре сенсора по 50 Мп каждый с "самой продвинутой" оптикой от Leica.

Еще 13 Ultra теперь является новым рекордсменом по яркости экрана – пиковое значение составляет 2600 нит. Предыдущим рекордсменом по яркости дисплея был Oppo Find X6 Pro – его экран показывает 2500 нит.

В Китае стоимость аппарата начинается от 5999 юаней (около 32 000 грн). Ранее Xiaomi официально подтвердила, что камерофон выйдет и на глобальном рынке, в том числе в Украине, но когда именно это произойдет, не сообщается.

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