Apple устранила две серьезные уязвимости, которые могли быть использованы в злоумышленных атаках.

Apple выпустила обновления iOS 17.1.2, iPadOS 17.1.2 и macOS Sonoma 14.1.2, которые содержат важные исправления безопасности. Уязвимости нулевого дня, как известно компании, могли быть использованы в злоумышленных атаках.

Как уточнила Apple в своем блоге, первая уязвимость WebKit использовала веб-обработку для "раскрытия конфиденциальной информации", а вторая – для выполнения произвольного кода. Обновление устраняет эти уязвимости.

Также компания исправила популярные баги, но какие именно, не раскрывается. Ранее пользователи жаловались, что iPhone намертво зависают из-за последнего обновления iOS. Также сообщалось о странном поведении iPhone по ночам – они выключаются на несколько часов, а затем сами включаться ближе к утру.

Видео дня

Патч актуален для iPhone, iPad и Mac. Обновление можно произвести через "Настройки" на смартфонах и планшетах и через "Системные настройки" на компьютерах.

Вместе с тем Apple уже работает над крупным обновлением iOS 17.2, которое выйдет до конца года. Ожидаются изменения в приложении "Журнал", Apple TV, новые виджеты в "Погоде" и другие новшества.

Bloomberg сообщал, что iOS 18 принесет самое большое за последние годы обновление: большая часть изменений будет посвящена ИИ и Siri. При этом значительная часть новых "фишек" будет задействована в линейке iPhone 16, а предыдущие модели получат только некоторые из новых возможностей.

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