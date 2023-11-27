Странная ошибка затрагивает широкий спектр моделей, включая iPhone 13, iPhone 14 и новенькие iPhone 15.

Apple выпустила обновление до iOS 17 для всех совместимых моделей iPhone в сентябре, через неделю после анонса линейки iPhone 15. Изначально новая ОС была полна ошибок: от быстрой разрядки батареи до выключения посреди ночи и перегрева iPhone 15 Pro. Почти два месяца спустя разработчики выпустили обновления с исправлениями уже известных проблем.

Теперь в сети начали поступать жалобы, что странная ошибка в свежем обновлении iOS 17 приводит к тому, что смартфон полностью перестает реагировать и зависает, пишет WccfTech.

Сбой в iOS 17.1.1 приводит к тому, что iPhone не распознает сенсорный ввод, а также не реагирует на нажатие кнопок громкости и питания.

Как выяснилось, ошибка сводится к сбою в разделе "Библиотека приложений" iOS 17. Самостоятельно она не проявляется, но ее можно активировать вручную. В результате, любой, кто имеет доступ к вашему телефону, может активировать сбой, что сделает девайс бесполезным.

Чтобы восстановить работоспособность Айфона, необходимо принудительно перезагрузить его:

нажать и отпустить кнопку увеличения громкости

затем быстро нажать и отпустить кнопку уменьшения громкости

а затем нажать и удерживать кнопку питания, пока на экране не появится логотип Apple.

Отмечается, что проблема затрагивает широкий спектр моделей, включая iPhone 13, iPhone 14 и новенькие iPhone 15. Apple, вероятно, исправит этот баг в будущем обновлении iOS 17.2, но когда оно выйдет, пока неизвестно.

Ранее в iOS 17 нашли скрытую функцию для защиты зрения. Гаджет задействует сенсоры Face ID, чтобы определить, насколько близко экран находится от вашего лица.

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