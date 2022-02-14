"Петровна" — это первый канал на понятном языке о новостях и не только на популярной среди украинцев платформе — вайбере.

Новое сообщество сплотила вокруг себя "диванный" эксперт Петровна. Женщина в курсе всех социально-политических и культурных событий в Украине и мире и выбирает для подписчиков самые важные новости. Петровна не позволяет подписчикам утонуть в информационном шуме, понимая, что время им нужно на более приятные дела — прогулки и поездки на дачу, детей и внуков, просмотр любимых сериалов и воплощение новых кулинарных рецептов.

"Привет. Давайте знакомиться. Я — Петровна. Вчера снова сцепилась с женщиной в очереди, потому что та мне доказывала, что пенсионерам ковидная тысяча не достанется. "В интернете прочла", — говорит мне. Я решила, что начну сама писать в интернете, чтобы такие, как она, не сеяли ложь и панику", — отмечает Петровна вместо пролога на своей платформе.

Петровна обещает найти ответы на все наболевшие вопросы украинок и украинцев, разбираться с нововведениями и сообщать о возможностях, а также не обходить политических сплетен, чему будет посвящена отдельная рубрика "Бабка надвое гадала". Кроме того, ироническая корреспондентка будет собирать итоги работы госорганов и давать свежую информацию о ценах, поделится важными контактами и приложениями, даст советы.

"Буду помогать всем разбираться со сложными темами и заявлениями политиков. Не все так страшно, поверьте мне. Есть много друзей, которые рассказывают, о чем шепчутся во властных кабинетах, так еще и секреты буду выдавать", — обещает Петровна.

Автор считает, что больше всего заинтересует женщин и мужчин старше 50 лет, но ждет всех подписчиков. Присоединиться к вайбер-сообществу и быть в курсе событий можно по ссылке.