Под атакой оказались российские СМИ, банки и продажа недвижимости онлайн.

Украинская IТ-армия в течение недели атаковала более 400 российских онлайн-ресурсов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram-канале.

В частности, из-за кибератак многие сайты региональных СМИ были недоступны.

Также атакам подвергся магазин приложений NashStore, который является российским аналогом App Store и Google Play. Магазин имел трудности в дни анонсированного запуска.

Кроме того, у россиян возникали сложности с продажей и арендой недвижимости онлайн.

Не обошла украинская IT-армия и российские банки, которые до сих пор не могут оправиться от предыдущих атак и справиться с новыми на свои сайты и онлайн-банкинг.

"С дня российского вторжения в Украину IТ-армия атаковала около 2 тыс. российских ресурсов. Многие из них были атакованы повторно. Продолжаем противостоять российской агрессии и наносить превентивные удары по их киберпозициям", - говорится в сообщении.

Что известно об IT-армии

IT-армия Украины - это сообщество украинских IT-специалистов, созданное в конце февраля 2022 года для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

Как сообщал УНИАН, в период с 18 по 24 апреля она атаковала более 125 российских онлайн-ресурсов.

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