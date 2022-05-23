Украинская IТ-армия в течение недели атаковала более 400 российских онлайн-ресурсов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram-канале.
В частности, из-за кибератак многие сайты региональных СМИ были недоступны.
Также атакам подвергся магазин приложений NashStore, который является российским аналогом App Store и Google Play. Магазин имел трудности в дни анонсированного запуска.
Кроме того, у россиян возникали сложности с продажей и арендой недвижимости онлайн.
Не обошла украинская IT-армия и российские банки, которые до сих пор не могут оправиться от предыдущих атак и справиться с новыми на свои сайты и онлайн-банкинг.
"С дня российского вторжения в Украину IТ-армия атаковала около 2 тыс. российских ресурсов. Многие из них были атакованы повторно. Продолжаем противостоять российской агрессии и наносить превентивные удары по их киберпозициям", - говорится в сообщении.
Что известно об IT-армии
IT-армия Украины - это сообщество украинских IT-специалистов, созданное в конце февраля 2022 года для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину.
Как сообщал УНИАН, в период с 18 по 24 апреля она атаковала более 125 российских онлайн-ресурсов.