На Сумщине Киевстар восстановил связь во всех населенных пунктах, пострадавших от войны

Национальный телеком оператор продолжает работы по восстановлению связи в городах и селах Украины, пострадавших от военных действий. Так, на Сумщине специалисты компании уже восстановили связь во всех населенных пунктах, подвергшихся разрушениям. Сейчас в области стабильно работают 99% базовых станций мобильной сети Киевстар.

Из-за разрушений, нанесенных российскими оккупантами, на территории Сумской области получили различные повреждения около 130 базовых станций мобильной сети Киевстара. Больше всего пострадало телеком оборудование в населенных пунктах Ахтырского и Тростянецкого районов – во время обстрелов этих городов базовые станции были разрушены, также пострадали волоконно-оптические линии. Сейчас на территории Сумщины специалисты Киевстара отстроили все поврежденные участки мобильной сети. 99% базовых станций в Сумской области стабильно работают.

"Мы достигли "довоенного" уровня радиопокрытия на Сумщине, - комментирует начальник сектора развития сети Александр Жидченко. - Осталось отстроить только 2 базовые станции, которые находятся на территории, где пока продолжаются работы по разминированию. Надеюсь, что до конца месяца этот вопрос будет решен".

Ежедневно специалисты компании восстанавливают работу базовых станций в разных населенных пунктах. С начала войны уже ликвидированы тысячи аварийных ситуаций и повреждений. За три месяца 2022 года компания инвестировала 659 миллионов гривень в поддержку работы сети, чтобы обеспечивать граждан Украины доступом к связи и интернету.

Кроме этого компания с февраля 2022 предоставила абонентам услуг и бонусов без взимания платы на сумму эквивалентную 425 млн грн, а также перечислила более 33 млн грн благотворительной помощи на гуманитарные нужды военных, больниц, пожилых людей и пострадавших от войны.

Справка о Киевстар

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на март 2022 года обслуживал 26 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Компания обеспечивает самую высокую среди мобильных операторов Украины среднюю скорость передачи данных в сети мобильной связи, что подтверждается исследованиями Speedtest от Ookla.

Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, цифровое ТВ и др. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, офис в Нидерландах. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине, и признан как наибольший плательщик налогов на телеком рынке, лучший работодатель и социально ответственная компания.

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