Если ваша месячная оплата по тарифу истекает на днях, не спешите пока обновлять ее.

Крупнейший игрок на рынке сотовой связи в Украине "Киевстар" аннулировал часть своих тарифов, которые оказались наименее востребованными среди абонентов.

В частности, речь идет о пакетных предложениях "Развлечения" и "Поиск". Вместе с тем в компании решили отказаться от дополнительных пакетов интернета объемом 250 – 7 000 МБ.

К слову, абоненты, уже оплатившие вышеупомянутые пакеты на месяц вперед, получат от мобильного оператора компенсацию – пакетное предложение VIP-интернет, которое будет действовать на протяжение месяца. Для этого необходимо оставить заявку в сообществе Киевстара на фейсбуке либо позвонить по телефонному номеру 466.

Отметим, что сегодня особой популярностью среди абонентов Киевстара пользуется пакет "День онлайн". Его заказывают в тех случаях, когда моб. интернета в основном пакете услуг не хватило. На выбор доступны 1000 МБ или 4000 МБ за 15 грн и 30 грн соответственно, что дешевле, нежели пользоваться дополнительными пакетами по 100 Мб в тарифе.

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Ранее Киевстар назвал самые популярные места отдыха среди украинцев. В пятерку популярнейших стран вошли Польша, Египет, Германия, Венгрия и Турия – по сравнению с 2020 годом география зарубежных путешествий пользователей заметно расширялась.

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