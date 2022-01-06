Похоже, что и в 2022 году в мировом IT продолжится рекрутинговый "бум".

Пандемия коронавируса значительно изменила методы работы многих людей – удаленная работа и Zoom-встречи стали нормой во многих областях, часто стирая границы между работой и домом.

Меж тем многие, независимо от возраста, пола и статус, переосмыслили свои карьеры и решились на перемены, подавшись в айти. По такому случаю профиздание Venture Beat составило подборку из пяти IТ-специальностей, которые будут наиболее востребованы в 2022 году.

Java-разработчик

В обязанности разработчиков Java входит создание веб-приложений, ПО и приложений. Как правило, они работают на протяжении всего цикла разработки продукта. Эта специальность неизменно пользуется огромным спросом, и как прогнозируют эксперты, многие компании в 2022 году будут в активном поиске java-разработчиков.

Кроме того, типичные обязанности разработчиков Java включают в себя:

проектирование, внедрение и поддержку Java-приложений;

обеспечение высокой доступности и производительности;

участие на всех этапах жизненного цикла разработки;

написание хорошо спроектированного, эффективного и тестируемого кода.

Cloud-архитектор

Облачный архитектор, или архитектор облачных решений – это IТ-специалист, отвечающий за исправность стратегии облачных вычислений компании. Сюда входит внедрение новых облачных решений, проектирование облачных приложений, а также управление и мониторинг облаком.

Часто эти специалисты несут ответственность за устранение разрыва между сложными бизнес-проблемами и решениями в облаке.

Читайте такжеОпределены лучшие IT-работодатели Украины в 2021 годуСреди необходимых навыков, которыми должен обладать облачный архитектор, выделяют: опыт работы с такими языками программирования, как Python, Ruby и Elixir, опыт работы в области ИТ-инженерии и отличные лидерские качества.

Продакт-менеджер

Продакт-менеджеры отвечает за развитие проекта – от этапа планирования и вплоть до релиза. Обычно они являются связующим звеном, которые объединяют команды и гарантируют, что все работают в правильном направлении.

При поиске продакт-менеджера компания смотрит на сильные аналитические навыки, опыт управления, высокий уровень организации, а также опыт использования таких инструментов, как PivotalTracker или Jira.

Специалист по киберзащите

Кибербезопасность сейчас важнее, чем когда-либо. "Белые хакеры", как еще называют представителей этой профессии, защищают компании от хакерских атак и предохраняют клиентов от кражи их информации. Без команды ведущих специалистов в области ИТ-безопасности компании рискуют потерять огромные суммы денег из-за утечки данных и головной боли из-за недовольных клиентов.

Специалистам по кибербезопасности нужны следующие скиллы:

навыки решения проблем;

знания в области безопасности на различных платформах;

отличные коммуникативные навыки и глубокие познания в компьютерной криминалистике.

Ученые данных

Задача специалиста по обработке данных – использовать машинное обучение для прогнозирования и анализа данных. Среди наиболее типичных задач:

выявление проблем аналитики данных;

определение правильных наборов данных и переменных;

сбор больших дата-сетов и представление инсайтов на основе данных акционеров компании.

Data science – это растущая область, которая, несомненно, продолжит развиваться в ближайшие годы. Чтобы претендовать на эту вакансию, нужно знать языки статистического программирования, такие как R, Python, SLQ, а также ориентироваться в техниках дата-майнинга.

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