В течение прошлого года география зарубежных путешествий абонентов Киевстар расширялась.

Несмотря на ограничения через COVID-19, украинцы в 2021 году активнее путешествовали за границу. Киевстар проанализировал, как абоненты пользовались услугами роуминга и составил рейтинг самых популярных стран для путешествий.

В декабре 2021 года в пятерку популярнейших стран, куда путешествовали абоненты Киевстар, вошли:

Польша – посетило на 76% больше абонентов, чем в декабре 2020 года;

Египет – на 51% больше;

Германия – на 80% больше;

Венгрия – на 40% больше;

Турция – на 34% больше.

В течение 2021 география зару бежных путешествий абонентов Киевстар расширялась. По сравнению с 2020 годом количество украинских туристов в Черногории и Боснии и Герцеговине выросло в 6 раз, в Грузии в 5 раз, а на Мальдивах и Доминикане в 4 раза.

"Наши клиенты начинают все активнее путешествовать по миру. За прошлый год количество абонентов, находившихся за границей, выросло на 20%. Поэтому и мы не останавливались в развитии продуктов для конформного общения в роуминге. Запустили приложения, за которые не списываем мегабайты. Это онлайн-карты, туристические сервисы и мессенджеры, даже для голосовых звонков. И еще в 16 странах запустили 4G для роуминга", – прокомментировал Александр Галушко, руководитель департамента дополнительных услуг и операторских отношений Киевстар.

В общей сложности 4G сегодня работает в 84 странах мира для абонентов Киевстар. И они начинают активнее пользоваться мобильным интернетом в роуминге. В 2021 году наши клиенты использовали в среднем 700 Мб. Это почти на 25% больше, чем в 2020 году.

Интересно, что 15% всего дата-трафика, который использовали абоненты в роуминге, пришлось именно на нетарифицируемые сервисы. Безлим на приложения есть как в обычных тарифах, так и в пакетах Идеального роуминга, в которых значительно меньшая стоимости каждой услуги. К примеру, в Польше мегабайт мобильного интернета стоит всего 0,1 грн, а минута звонков 1 грн. Заказать пакет Идеального роуминга можно в приложении Мой Киевстар, на сайте оператора или по коду *505#.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 26,3 млн абонентов мобильной и 1,2 млн абонентов фиксированной связи. Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 90% населения Украины. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, с офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине, являясь крупнейшим плательщиком налогов на телеком рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация:[email protected], www.kyivstar.ua