Последнее обновление Google Chrome 'убило' блокировщики рекламы

Позже данное нововведение затронет другие браузеры, функционирующие на основе Chromium. К ним относятся Edge, Brave и Opera.

В последнем обновлении Chrome разработчики завершили переход на новую платформу расширений Manifest v3, в котором многие расширения, включая популярный блокировщик рекламы uBlock Origin, больше не работают.

Ранее компания только предупреждала о том, что поменяет платформу для расширений – и вот наконец это случилось. По замыслу Google, обновление должно сделать работу расширений более безопасной и эффективной. Но в то же время оно имеет больше ограничений для расширений.

Отмечается, что пользователи могут по-прежнему использовать Manifest v2 до июня 2025 года при помощи ExtensionManifestV2Availability. Эта возможность доступна для Windows, macOS, Linux и ChromeOS.

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В магазине расширений Chrome пользователям рекомендуется перейти на более современные альтернативы uBlock Origin, использующие Manifest v3, например, Adblock Plus, Stands AdBlocker, Ghostery или упрощенная версия uBlock Origin Lite на платформе Manifest v3.

Критическим изменением в Manifest V3 является исключение возможности использования webRequest API – интерфейса, который позволял расширениям перехватывать сетевые запросы. То есть вместо самостоятельной блокировки запросов, расширения теперь будут обязаны запрашивать фильтрацию у Chrome. Список правил фильтрации существенно ограничен и не покрывает потребностей блокировщиков рекламы.

Известно, что данное нововведение затронет не только Chrome, но и другие веб-браузеры, функционирующие на основе Chromium. К ним относятся Edge, Brave и Opera. Они сохранят широкую поддержку V2 как минимум до 2025 года.

Актуальные цифры показывают, что Chrome остается самым популярным браузером среди пользователей, причем с огромным отрывом – его доля составляет 65%. За ним идут Edge и Safari, которыми в сумме пользуются около 25% пользователей.

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