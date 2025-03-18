До этого крупнейшей покупкой компании оставалось приобретение Motorola Mobility за $12,5 млрд в 2012-м.

Поисковый гигант Google официально объявил о покупке Wiz. Это израильский стартап, который специализируется на решениях в области облачной безопасности.

По данным Bloomberg, речь идет о самой большой сумме за стартап в истории компании – 32 млрд долларов, что почти в три раза больше суммы за Motorola Mobility в 2012 году. Сделку планируют закрыть уже в следующем году, если регуляторы не будут против.

После этого Wiz станет частью Google Cloud. Благодаря сделке подразделение сможет лучше конкурировать с облачными корпоративными решениями от Amazon, Microsoft и Oracle, говорят в компании.

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Wiz была основана в 2020 году бывшими сотрудниками Microsoft. За последние пару лет израильская компания, разрабатывающая решения для облачной безопасности, стала одной из самых быстрорастущих в IT-сфере

Примечательно, что Google пыталась приобрести Wiz еще в прошлом году за $23 млрд, но тогда сделка не состоялась из-за разногласий по цене. Главным инициатором сделки выступил Томас Куриан, руководитель Google Cloud.

Ранее сообщалось, что Google намерена купить стартап по изучению компьютерного зрения для будущей разработки умных очков. Покупка обойдется "всего" в 115 млн долларов.

УНИАН рассказывал, что Google теперь позволяет удалять личную информацию из результатов поиска. Сама по себе функция не нова, но раньше приходилось глубоко копаться в меню настроек, чтобы ее найти. Теперь этот процесс упростили.

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