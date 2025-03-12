Покупка обойдётся в 115 миллионов долларов.

Канадский стартап AdHawk Microsystems, занимающийся разработкой технологий отслеживания движения глаз, может вскоре войти в состав Google. Между компаниями уже идут переговоры, а сумма потенциальной сделки составляет 115 миллионов долларов.

Этот шаг, скорее всего, связан с планами Google по развитию умных очков и гарнитур дополненной реальности, ведь конкуренты, такие как Apple, активно инвестируют в эти направления.

Из этой суммы 15 миллионов долларов будут выплачены только при условии выполнения AdHawk Microsystems определенных показателей. Как отмечает Bloomberg, подобные условия - обычное дело для подобных сделок, однако они также создают риск срыва соглашения, особенно учитывая, что многие технологические стартапы часто откладывают сроки достижения своих целей.

Видео дня

AdHawk Microsystems разработала систему слежения без использования традиционных камер, которая обеспечивает частоту обновления 250 Гц в беспроводном режиме и 500 Гц при проводном подключении. Такой подход позволяет снизить задержку, уменьшить энергопотребление и повысить точность отслеживания.

Ранее инсайдеры сообщали, что Samsung тоже готовит свои очки дополненной реальности. Они не будут похожи на Apple Vision Pro а переймут более приземлённый дизайн от Ray-Ban.

Также недавно южнокорейский дизайнер представил свой концепт "компьютера будущего". По его задумке, там не будет монитора, а всю зрительную информацию пользователь будет получать через очки.

Вообще рынок AR-очков сейчас очень перспективная сфера. К примеру, Марк Цукерберг считает, что к 2030 году такие устройства станут главными в жизни людей, даже сместив смартфоны.

Вас также могут заинтересовать новости: