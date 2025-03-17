Хотя эти результаты многообещающие, применение ИИ в науке остается спорным.

ИИ-инструмент Google за два дня смог решить научную проблему устойчивости некоторых супербактерий к антибиотикам, которая ежегодно уносит миллионы жизней. На это же исследователи из Имперского колледжа Лондона потратили более 10 лет, пишет Live Science.

Группа ученых под руководством профессора микробиологии Хосе Пенадеса изучала бактериофаги cf-PICIs, способные заражать различные виды бактерий. Они выдвинули гипотезу, что одни вирусы используют "хвосты" других для внедрения своей ДНК в клетку бактерии-хозяина. Эксперименты подтвердили гипотезу, открыв прорывной механизм горизонтального переноса генов, о котором научное сообщество ранее не знало.

Прежде чем кто-либо из команды поделился своими выводами публично, исследователи задали этот же вопрос инструменту Google AI co-scientist, разработанному для помощи в научных исследованиях. Спустя два дня алгоритм предложил несколько вариантов ответа, один из которых полностью совпадал с их гипотезой.

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"Это фактически означало, что алгоритм самостоятельно проанализировал доступные данные, исключил "тупиковые" теории и предложил ту же самую гипотезу, к которой мы пришли за годы кропотливых научных исследований, но за гораздо меньшее время", – сказал в своем заявлении профессор микробиологии Имперского колледжа Лондона Пенадес.

Исследователи отметили, что использование ИИ с самого начала не устранило бы необходимость проведения экспериментов, помогло бы выдвинуть гипотезу гораздо раньше, сэкономив тем самым годы работы.

Несмотря на эти и другие многообещающие результаты, использование ИИ в науке остается спорным: некоторые работы, созданные с его участием, оказываются невоспроизводимыми или недостоверными. В связи с этим ученые разрабатывают методы проверки выводов и этические стандарты для ИИ в науке.

Ранее руководитель OpenAI Сэм Альтман поделился подробностями о планах по запуску GPT-5. Ожидается, что это будет не просто новая языковая модель, а революция в области ИИ. Речь идет о концепции искусственного общего интеллекта (AGI). Это означает, что ИИ будет способен изучить любую задачу, которые люди смогут придумать. Это сделает его неотличимым от человека.

В свою очередь Илон Маск представил третью версию чат-бота – Grok 3, назвав ее "самым умным искусственным интеллектом на Земле". Ранняя версия новой модели превосходит ChatGPT, DeepSeek и другие решения от конкурентов во всех ключевых тестах, включая математику, науку и программирование.

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