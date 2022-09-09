В службе считают, что удаления страниц не справедливы.

Социальные сети Facebook и Instagram заблокировали страницы Патронатной службы Азова "Ангелы Азова".

Об этом служба сообщает в своем Telegram-канале.

Они говорят, что это произошло из-за политики компании Meta.

Видео дня

"Причины блокировки - как всегда абстрактные отмазки о нарушении правил без какой-либо конкретизации. Мы убеждены, что удаление страниц не справедливы. Эти блокировки свидетельствуют, что несмотря на соответствующие договоренности представителей государства с представителями компании, ситуация с ограничениями материалов украинцев абсолютно не изменилась к лучшему", - говорится в сообщении.

В службе отметили, что их единственной официальной страницей пока остается канал в Telegram.

Как сообщал УНИАН, в конце июля Министерство цифровой трансформации Украины обратилось к американской корпорации Meta с просьбой разблокировать посты и аккаунты украинских блогеров в социальных сетях.

Она выделила отдельную команду, чтобы быстро реагировать на эти запросы.

Ранее сообщалось, что российские захватчики заблокировали видеохостинг YouTube, Facebook и Twitter в Запорожской области. А в июле главари группировок "ЛНР" и "ДНР" сообщили о блокировке Google.

Вас также могут заинтересовать новости: