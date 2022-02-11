В прошлом году мошенники заработали на романтической тематике свыше 600 млн долл.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения – компании ESET ко Дню Святого Валентина рассказали, как распознать онлайн-мошенничество на различных сайтах знакомств и, таким образом, уберечься от долгов.

"Хотя мошенничество с использованием романтической тематики было лишь восьмым распространенным типом киберпреступлений в прошлом году, оно позволило заработать злоумышленникам более 600 млн долл. При этом многие жертвы теряли все свои сбережения или даже попадали в долги", - сообщили в компании.

По данным исследования ESET, 52% людей считают, что одиночество во время Дня Святого Валентина делает их более уязвимыми к аферам во время знакомства в интернете.

В компании ESET предупреждают, что злоумышленники в своих профилях нередко используют чужие фотографии из интернета. Потому стоит недоверчиво относиться к новым знакомым и проводить быструю проверку фото путем обратного поиска в разделе изображений Google.

"Перейдите на этот ресурс, нажмите на значок камеры и перетащите туда URL-адрес фото или сам снимок. Если фото нового знакомого у вас только на телефоне, сделайте снимок экрана, загрузите его на свой компьютер и проверьте способом, приведенным выше", - советуют в компании ESET.

Признаки мошенничества

Основным признаком онлайн-мошенничества является слишком быстрое развитие отношений. Обещания и признание в любви в первые несколько часов общения с виртуальным знакомым должны вызвать подозрения. Мошенники используют этот прием, чтобы жертва забыла об осторожности.

Другим признаком онлайн-мошенничества является то, что злоумышленники, в первую очередь, стараются перейти к общению с жертвой на другой коммуникационной платформе. Это может быть связано с тем, что в приложениях для знакомств есть способы обнаружения мошенничества.

Кроме того, мошенники часто выдают себя за профессионалов, которым приходится работать за границей в течение длительного времени, например, военных, врачей или дипломатов. Таким образом, им легче придумать оправдание, когда жертва начнет предлагать реальную встречу.

"Несколько отмен – это нормально, но отказ от каждого предложенного свидания должен стать для вас тревожным сигналом, после которого стоит поговорить с новым знакомым о настоящих причинах", - предупреждают специалисты по кибербезопасности.

Еще одной распространенной схемой онлайн-мошенничества является создание поддельных профилей и общение от имени иностранцев. Поэтому стоит быть осторожнее, если житель англоязычной страны допускает много ошибок в написании или разговоре на родном языке.

Согласно сообщению ESET, через некоторое время после знакомства мошенники могут попросить одолжить им денег. Как правило, злоумышленники сначала просят небольшую сумму на ремонт автомобиля или на покупку лекарства. Но со временем они будут неуклонно увеличивать нужную сумму, часто придумывая новые истории, например, об оплате медицинских счетов своего больного родственника и проблемах с новым бизнесом.

Таким образом, жертвы могли терять все свои сбережения.

Поэтому, чтобы уменьшить шансы стать жертвой мошенников, специалисты рекомендуют не публиковать личную информацию в соцсетях, переходить в новые платформы для общения, а также занимать малознакомым людям деньги, открывать для них банковские счета или отправлять пикантные фото или видео. Кроме того, стоит как можно тщательнее проверять информацию, а не слепо доверять каждому слову виртуального знакомого. Это поможет защитить кошелек от мошенников, а сердце – от разочарований.

Как сообщал УНИАН, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшей блокировки.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере ИТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

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