Аппарат оснащается 120-герцовым OLED-экраном, а процессора MediaTek хватит для комфортного гейминга на средних настройках графики.

Бренд Realme показал первый смартфон в новой P-серии – realme P1. Пока он представлен только в Индии, но когда появится на глобальном рынке, наверняка станет бестселлером. Портал GSMArena рассказал, чем выделяется новинка.

Если смотреть только на цену, то это смартфон бюджетного класса, но начинка у него как у среднебюджетных девайсов. Например, 120-герцовый OLED-дисплей 6.7 дюйма с разрешением FHD+ и яркостью 120 нит. Работает аппарат на чипе Dimensity 7050, которого хватит для комфортного гейминга на средних настройках графики.

Смартфон получил основную камеру на 50 Мп (Samsung JN1), макро датчик на 2 Мп и 16-Мп фронтальную камеру. Из других особенностей: батарея на 5000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт, до 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, стеклянная задняя панель, водозащита IP54, двойные стереодинамики и аудиоразъем 3,5 мм,

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Также realme P1 оснащен "мини-капсулой" – это аналог яблочной функции Dynamic Island, которая превращает вырез под фронталку в информативное окно. Еще производитель обещает два крупных обновления OC и три года поддержки патчами безопасности.

Как мы и упомянули в самом начале, смартфон пока представлен лишь в Индии. Там за младшую модификацию с 8/128 ГБ просят $180 долларов (6700 грн), а старшую с 8/256 ГБ можно купить за $200 (8000 грн). Как показывает практика, большинство смартфонов китайских брендов, выпускаемых в Индии, позже приезжает в Украину.

Ранее в этом месяце Realme представила смартфон с самым ярким экраном в мире и очень доступным ценником. Помимо рекордной яркости, срок службы такого дисплея более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель у конкурентов.

Еще одна интересная новинка апреля: "середнячок" Oppo с максимальной водозащитой IP69 – такой нет даже у Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro. Гаджет не боится брызг и струй воды высокой температуры, и в целом предназначен для работы в чрезвычайно суровых условиях.

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