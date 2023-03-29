Источники уже не в первый раз заявляют о возрождении AirPower.

Apple не дает покоя провал с AirPower. СМИ пишут, что компания продолжает работать над аксессуаром для одновременной зарядки нескольких гаджетов спустя четыре года после закрытия проекта.

Проект является одним из самых затруднительных в истории Apple. Аксессуар был впервые анонсирован на мероприятии iPhone X в 2017 году. За это время сторонние производители аксессуаров создали большое количество альтернатив, включая Tesla Маска, которая ранее в этом месяце выпустила беспроводную зарядку на три устройства за $300.

Еще не известно, когда Apple выпустит долгожданную AirPower. Как сообщает MacRumors со ссылкой на источники, "аналогичное решение появилось в долгосрочной дорожной карте новых проектов компании". Кроме того, купертиновцы работают над решениями для беспроводной зарядки на коротких и длинных расстояниях, пишет издание.

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Ожидается, что на таком зарядном "коврике" можно будет одновременно разместить смартфон iPhone, умные часы Apple Watch и чехол с AirPods. Причем, пользователю не придется класть устройства на определенные места на платформе, как это происходит с традиционными беспроводными зарядками, так как заряжать сможет вся поверхность AirPower.

Официально Apple никогда не называла конкретной причины отмены, но предполагается, что перекрывающиеся катушки зарядки внутри AirPower вызывали перегрев устройства.

Источники уже не в первый раз заявляют о возрождении AirPower. В 2020 году Bloomberg писало о "менее амбициозной" станции беспроводной зарядки, а летом 2021 года – подтвердило продолжение разработки.

А меж тем Apple готовится к анонсу новых весенних гаджетов. В начале марте компания представила "желтый" iPhone 14, а в ближайшие месяцы ожидается премьера 15-дюймового MacBook Air на чипе М2 и Mac Pro тоже с чипом M2.

Также весной-летом Apple выпустит специальную версию AirPods Pro с USB-C вместо Lightning. Скорее всего, новый разъем будет единственным нововведением. Ходят слухи и о втором поколении AirPods Max 2.

Традиционно, главная презентация компании пройдет осенью. На ней покажут смартфоны iPhone 15 с новым дизайном и USB-C, Apple Watch Series 9 и, скорее всего, новые планшеты.

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