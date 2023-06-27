Культовый маскот никуда не делся, но его голова стала объемной, а название ОС теперь пишется с заглавной буквы.

Компания Google представила обновленный логотип своей операционной системы Android. Разработчики переработали как изображение культовой головы зеленого робота, так и название ОС.

Так, с выходом Android 14 название ОС будут писать не со строчной буквы "a", а с заглавной. В свою очередь вместо плоского изображения головы робота-андроида будет объемное, сообщает портал 9to5google.

Новый логотип появится на экране загрузки всех Android-гаджетов и в приложениях с релизом ОС Android 14 ближе к концу 2023 года. Сейчас пользователи могут наблюдать старый дизайн, с подписью "Powered by android".

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Последний раз Google обновлял логотип Android еще в 2019 году. Тогда цвет надписи стал черным, поскольку зеленый шрифт трудно воспринимается людьми с нарушениями зрения. А от знакомого робота Android осталась только часть головы.

Напомним, что из интересного в Android 14 обещают как минимум режим видеорегистратора, возможность удалять предустановленные приложения и анализ "здоровья" аккумулятора. Также смартфоны смогут дольше держать заряд.

А тем временем владельцы iPhone уже могут опробовать новенькую iOS 17, взяв на себя роль бета-тестера. По сравнению с iOS 16 новая ОС получила не так много нововведений, однако парочку интересных фишек все же есть, например, возможность превратить смартфон в смарт-дисплей. Также Apple упростила жизнь тем пользователям, которые постоянно забывают новые пароли.

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