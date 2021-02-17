Запорожский клуб дал бой сопернику, но все же проиграл.

Чемпион Украины "Мотор" в рамках 12-го тура Лиги чемпионов на выезде играл с венгерским "Веспремом".

Запорожцы на равных сражались с фаворитом матча в первой половине игры, она завершилась вничью - 17:17. Во втором тайме "Мотор" даже выходил вперед, но ближе к финальному свистку хозяева начали наращивать свое преимущество и довели игру до победы.

Читайте такжеУкраинский Мотор проиграл действующему победителю гандбольной Лиги чемпионов"Мотор" в итоге уступил со счетом 30:34.

Это поражение стало для украинского клуба вторым подряд в турнире.

"Мотор" в Лиге чемпионов: что нужно знать

"Мотор" в восьмой раз в своей истории выступает в Лиге чемпионов ЕГФ. В этот раз запорожский клуб попал в турнир по специальному приглашению.

В 11 играх запорожский клуб одержал шесть побед при пяти поражениях.

В группе В "Мотор" с 12 очками занимает третье место из восьми команд, отставая от "Веспрема" на 5 очков. В следующий этап из группы выйдут шесть лучших команд.

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Автор: Антон Дударь