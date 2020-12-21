Семь игроков устроили драку на льду.

В Броварах под Киевом 20 декабря состоялся заключительный поединок 19-го тура УХЛ.

В этом матче "Ледяные Волки" принимали "Сокол", сообщает УХЛ.

Гости проигрывали 0:3 по ходу игры, но совершили камбэк и в итоге победили "Волков" со счетом 6:3.

За 6 минут до конца встречи хоккеисты решили порадовать болельщиков и устроили массовую драку с участием семерых игроков.

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Автор: Олег Давыгора