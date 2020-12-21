Яркая массовая драка в киевском дерби / фото УХЛ
В Броварах под Киевом 20 декабря состоялся заключительный поединок 19-го тура УХЛ.
В этом матче "Ледяные Волки" принимали "Сокол", сообщает УХЛ.
Гости проигрывали 0:3 по ходу игры, но совершили камбэк и в итоге победили "Волков" со счетом 6:3.
За 6 минут до конца встречи хоккеисты решили порадовать болельщиков и устроили массовую драку с участием семерых игроков.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Плюс три клуба: утвержден состав участников Украинской хоккейной лиги 2020-2021
- Хоккеисты из УХЛ устроили жесткую драку на льду (видео)
- Хоккеист сборной Украины потренировался на замерзшей улице в частном секторе (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram