Тимур Файзутдинов был капитаном команды / фото МКХ Динамо Санкт-Петербург
Капитан клуба Молодежной хоккейной лиги России "Динамо" Санкт-Петербург Тимур Файзутдинов умер через три дня после того, как ему в голову попала шайба.
Об этом сообщается на странице МКХ "Динамо" в Instagram.
Трагедия произошла 12 марта во время матча против ярославского "Локомотива". В одном из игровых эпизодов Файзутдинову в область головы попала шайба, после чего он упал на лед.
19-летний хоккеист был унесен с площадки на носилках и доставлен в реанимацию. Врачи три дня боролись за его жизнь, но спасти Файзутдинова не удалось.
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