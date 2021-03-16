Тимур Файзутдинов скончался через три дня после трагической случайности.

Капитан клуба Молодежной хоккейной лиги России "Динамо" Санкт-Петербург Тимур Файзутдинов умер через три дня после того, как ему в голову попала шайба.

Об этом сообщается на странице МКХ "Динамо" в Instagram.

Трагедия произошла 12 марта во время матча против ярославского "Локомотива". В одном из игровых эпизодов Файзутдинову в область головы попала шайба, после чего он упал на лед.

19-летний хоккеист был унесен с площадки на носилках и доставлен в реанимацию. Врачи три дня боролись за его жизнь, но спасти Файзутдинова не удалось.

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Автор: Антон Дударь