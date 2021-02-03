Украинская теннисистка выиграла свой 5-й матч в 2021 году.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) победила латвийку Елену Остапенко (№13 WTA) на турнире Gippsland Trophy в австралийском Мельбурне.

Свитолина начала поединок крайне неудачно, однако смогла переломить ход встречи и совершить камбэк.

Соперницы провели на корте 2 часа и 14 минут. Свитолина одержала волевую победу в трех сетах - 7:6, 3:6, 2:6.

Заметим, что между соперницами это был четвертый матч в карьере. До этого счет в личных встречах был в пользу Остапенко 2:1. Но теперь Свитолина восстановила паритет.

В 1/4 финала 26-летняя украинка встретится с 20-й ракеткой мира Элизе Мертенс из Бельгии.

Gippsland Trophy: что вам нужно знать

Турнир в Мельбурне, который предшествует Australian Open, является турниром категории WTA 500. Он проходит с 31 января по 6 февраля с призовым фондом 565 тысяч долларов.

Под первым номером на турнире посеяна румынка Симона Халеп.

От Украины на турнире также стартовала Леся Цуренко, однако в матче первого круга она проиграла представительнице Беларуси Александре Саснович (6:3, 4:6, 4:6).

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Автор: Будрин Артем