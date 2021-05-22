Станислав Горуна одолел в финале знаменитого бойца.

Капитан сборной Украины по каратэ Станислав Горуна стал чемпионом Европы-2021 в весовой категории до 75 кг.

32-летний уроженец Львова в решающей битве шокировал звезду мирового каратэ, 11-кратного чемпиона Европы - азербайджанца Рафаэля Агаева.

Финал оказался крайне драматичным. Всего за полминуты до конца схватки 36-летний азербайджанец получил первый балл, взломав оборону Станислава.

Однако Горуна продемонстрировал волевой характер и успел за 6 секунд до финального гонга вырвать победу. Украинец с разворота попал в голову Рафаэлю и завершил поединок в свою пользу - со счетом 3:1.

В карьере Горуна это первая золотая медаль чемпионатов Европы. Более того, Станислав стал первым в истории украинского мужского каратэ, кому удалось получить золотую медаль первенства континента. До этого момента только украинские женщины брали "золото" Европы - таких было аж 5 представительниц "сине-желтого" флага.

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Перевод: Артем Будрин