Уже были отстранены: титулованные российские тяжелоатлеты повторно попались на допинге

Спортсмены сдали положительные допинг-пробы пять лет назад.

Российские тяжелоатлеты Надежда Евстюхина, Олег Чен и Давид Беджанян повторно попались на допинге.

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Об этом сообщила Международная федерация тяжелой атлетики.

Организация проверила тесты, которые были сделаны еще в 2015-м году. В пробах был обнаружен метаболит дегидрохлорметилтестостерона. Это вещество из группы анаболических стероидов.

Стоит отметить, что трое россиян уже были дисквалифицированы за допинг в августе прошлого года, когда появилась информация из базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Евстюхина, которая уже завершила карьеру, является трехкратной чемпионкой мира (2011, 2013, 2014). Беджанян - призер чемпионатов мира и двукратный чемпион Европы (2012, 2013). Чен также дважды побеждал на ЧЕ (2013, 2014) и становился призером ЧМ.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский легкоатлет стал призером чемпионата Европы после дисквалификации россиянина.

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