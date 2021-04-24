Дмитрий Побережец проиграл титульный бой за звание чемпиона.

Украинский боец ММА супертяжелого веса Дмитрий Побережец был нокаутирован американцем Тони Джонсоном на турнире ACA 122 в Минске.

Соперники соревновались за статус чемпиона промоушена в тяжелом весе, который сейчас принадлежит бойцу из США. 35-летний украинец здорово начал встречу, выполнив серию мощных ударов и пытаясь задавать инициативу.

Но начиная со второго раунда Джонсон постепенно начал выравнивать положение, а впоследствии даже доминировать. Американец смог разбить лицо Побережца до крови. В третьем раунде судья прекратил бой досрочно и зафиксировал технический нокаут, поскольку Дмитрий совсем "поплыл" и капитулировал после сильного спурта оппонента.

Теперь в активе Побережца 26 побед при 6 поражениях. Еще один бой завершился вничью. Заметим, что это была всего третья схватка Дмитрия после длительной паузы. С 2016 по 2020 год украинский спортсмен не выходил в октагон, поскольку восстанавливался от травмы. Последний раз он терпел поражение в январе 2012 года против немца Александра Краниотакса.

Видео нокаута.

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Автор: Артем Будрин