27-летняя Ванзант сводит с ума подписчиков / фото facebook.com/PaigeVanZant
Бывшая знаменитость из мира UFC и MMA Пейдж Ванзант продолжает делиться пикантными снимками с подписчиками.
На этот раз Пейдж выставила в своем профиле Instagram фотографии, где она в сексапильном образе.
Американка нарядилась в модный бюстгальтер, а потом соблазнительно нацепила себе корону на голову.
фото instagram.com/paigevanzant
фото instagram.com/paigevanzant
"Богиня сексуальности", "Ты наше вдохновение", "Эта красотка точно не с нашей планеты", - комментируют фолловеры не скрывая восхищения.
Недавно, Пейдж показала свою фигуру в мини-бикини.
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