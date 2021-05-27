Пейдж Ванзант снова похвасталась своей красотой.

Бывшая знаменитость из мира UFC и MMA Пейдж Ванзант продолжает делиться пикантными снимками с подписчиками.

На этот раз Пейдж выставила в своем профиле Instagram фотографии, где она в сексапильном образе.

Американка нарядилась в модный бюстгальтер, а потом соблазнительно нацепила себе корону на голову.

"Богиня сексуальности", "Ты наше вдохновение", "Эта красотка точно не с нашей планеты", - комментируют фолловеры не скрывая восхищения.

Недавно, Пейдж показала свою фигуру в мини-бикини.

Читайте также"Фигура словно песочные часы": бывшая боксерша показала жаркие фото

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин