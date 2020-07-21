Оригинальный рисунок олимпийских колец будет продан с аукциона (фото)
Оригинальный рисунок олимпийских колец в исполнении основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена будет продан с аукциона.
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Об этом сообщил портал Inside the games.
Аукцион состоится в Каннах 26 июля. Стартовая цена лота составляет 100 тысяч евро.
На рисунке размером 21 на 27,5 см изображены пять колец разного цвета, которые символизируют Африку, Америку, Азию, Европу и Океанию. Впервые эти кольца были представлены в "Олимпийском обозрении" 1913 года.
Официальная презентация символа в виде флага была отложена из-за Первой мировой войны и состоялась только перед церемонией открытия Олимпиады-1920 в Антверпене.
Стоит отметить, что в декабре прошлого года с аукциона за 8,8 миллиона долларов был продан Олимпийский манифест, который от руки написал де Кубертен.
УНИАН ранее сообщал о том, что жители Токио выступили против проведения Олимпиады в 2021 году.
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