Оригинальный рисунок олимпийских колец будет продан с аукциона (фото)

Стартовая цена лота - 100 тысяч евро.

Оригинальный рисунок олимпийских колец в исполнении основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена будет продан с аукциона.

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Об этом сообщил портал Inside the games.

Аукцион состоится в Каннах 26 июля. Стартовая цена лота составляет 100 тысяч евро.

На рисунке размером 21 на 27,5 см изображены пять колец разного цвета, которые символизируют Африку, Америку, Азию, Европу и Океанию. Впервые эти кольца были представлены в "Олимпийском обозрении" 1913 года.

Официальная презентация символа в виде флага была отложена из-за Первой мировой войны и состоялась только перед церемонией открытия Олимпиады-1920 в Антверпене.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года с аукциона за 8,8 миллиона долларов был продан Олимпийский манифест, который от руки написал де Кубертен.

УНИАН ранее сообщал о том, что жители Токио выступили против проведения Олимпиады в 2021 году.

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