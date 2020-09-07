Новак Джокович в неигровом моменте попал мячом в судью.

Первая ракетка мира Новак Джокович дисквалифицирован с US Open-2020.

Во время матча четвертого круга против Пабло Карреньо-Бусты Джокович попал мячом в судью на линии.

Серб, проиграв подачу, хотел ударить мячом в стенку, но попал судье в шею, после чего она упала на корт.

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В Instagram Джокович принес свои извинения:

"Вся эта ситуация очень опечалила и опустошила меня. Мне сообщили, что с линейной судьей, слава Богу, все нормально. Мне очень жаль, что я причинил ей такой стресс. Совершенно ненамеренно. Совершенно неправильно. Приношу извинения US Open и всем, кого коснулось мое поведение", - отметил Джокович.

Отметим, что Джокович стал всего третьим игроком, которого дисквалифицировали на турнирах "Большого шлема" в Открытую эру (с 1968 года).

"there's no way Novak Djokovic can possibly look any worse this year"



Djokovic:pic.twitter.com/lNakdpAxDD — Eoin Sheahan (@EoinSheahan) September 6, 2020 First his shoulder and now this.@DjokerNole has accidentally hit a line judge.



What will be the punishment?#USOpenpic.twitter.com/PO5mNVo3G6 — Tennis Channel (@TennisChannel) September 6, 2020

US Open-2020: главное

Из-за пандемии коронавируса на Открытый чемпионат США не приехал ряд топ-теннисистов и теннисисток. В частности, у мужчин по этой причине турнир пропускает Рафаэль Надаль, а у женщин - Эшли Барти, Симона Халеп, Элина Свитолина и другие.

После дисквалификации Новака Джоковича впервые за шесть лет у мужского турнира "Большого шлема" будет чемпион, который ранее не побеждал на "мэйджорах".

Четвертьфиналы на US Open в одиночных разрядах стартуют 8 сентября.

Все украинские теннисистки уже завершили борьбу в Нью-Йорке. Последней турнир покинула Марта Костюк.

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Автор: Антон Дударь