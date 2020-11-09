Бразильский мотогонщик Матеус Барбоза погиб в результате аварии во время гонки серии Супербайк на автодроме "Интерлагос" в Сан-Паулу.
23-летний гонщик за 10 кругов до финиша вел борьбу с соперником позади и после поворота не справился с управлением - мотоцикл выехал за пределы трассы и на высокой скорости влетел в металлическое ограждение.
Барбоза не успел спрыгнуть с мотоцикла и получил травмы, после которых врачи не смогли его спасти.
За последние два годы это уже третья трагедия в бразильской серии Супербайк после смертей Маурисио Палудете и Данилу Берту.
Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним.
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