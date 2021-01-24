Конор пропустил много ударов / фото REUTERS
В Абу-Даби случилась сенсация на турнире смешанных единоборств.
Дастин Порье смог взять реванш и нокаутировал Конора Макгрегора.
Ирландец после боя сразу прокомментировал свое фиаско.
"Долгое время я был вне игры. Больше года. Большой проблемой стали лоукики. Вы еще увидите меня в 2021 году. Я должен оставаться активным. Сейчас хочу провести время с семьей, а потом вернусь к работе", - сказал разочарованный Конор.
Макгрегор-Порье: главное
- После этого поединка у Макгрегора - 22 победы в 27 боях в смешанных единоборствах при пяти поражениях. У Порье-27 побед и 6 поражений.
- Известно, что за этот бой Макгрегор заработает 5 миллионов долларов, а Порье - 1 миллион.
- Ранее состоялась церемония взвешивания и дуэль взглядов перед боем.
- Ожидается, что победитель этого поединка будет претендовать на титул UFC в легком весе, которым владеет россиянин Хабиб Нурмагомедов.
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