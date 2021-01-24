В Абу-Даби случилась сенсация на турнире смешанных единоборств.

Дастин Порье смог взять реванш и нокаутировал Конора Макгрегора.

Ирландец после боя сразу прокомментировал свое фиаско.

"Долгое время я был вне игры. Больше года. Большой проблемой стали лоукики. Вы еще увидите меня в 2021 году. Я должен оставаться активным. Сейчас хочу провести время с семьей, а потом вернусь к работе", - сказал разочарованный Конор.