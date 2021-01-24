Культового ирландского бойца впервые в жизни нокаутировали.

Ночью, 24 января, в Абу-Даби состоялся главный бой турнира по смешанным единоборствам UFC 257. Ирландец Конор Макгрегор сенсационно уступил американцу Дастину Порье.

Во втором раунде американец провел серию мощных ударов и смог завалить Конора на канвас. Рефери сразу остановил поединок и не позволил Порье пойти на добивание. Это первое поражение нокаутом в карьере Макгрегора.

Напомним, что это был уже второй бой между Макгрегором и Порье. 27 сентября 2014 Конор нокаутировал Дастина в первом раунде. Поэтому сегодня случился громкий реванш.

Макгрегор-Порье: главное

После сегодняшнего боя у Макгрегора - 22 победы в 27 боях в смешанных единоборствах при пяти поражениях. У Порье - 27 побед и 6 поражений.

Известно, что за этот бой Макгрегор заработает 5 миллионов долларов, а Порье - 1 миллион.

Ранее состоялась церемония взвешивания и дуэль взглядов перед боем.

Ожидается, что победитель этого поединка будет претендовать на титул UFC в легком весе, которым владеет россиянин Хабиб Нурмагомедов.

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Автор: Будрин Артем