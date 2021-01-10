Пятый этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершился одиночной смешанной эстафетой.
Украину в гонке представляли Вита Семеренко и Антон Дудченко.
Украинская сборная использовала десять штрафных патронов и отправилась на один штрафной круг. На финише украинцы были только четырнадцатыми.
Победу в гонке одержала сборная Франции.
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Кубок мира в Оберхофе. Результаты одиночной смешанной эстафеты
1. Франция - (0+3) 39:04,8
2. Швеция - (0+5) +38,7
3. Норвегия - (3+8) +43,9
4. Германия - (0+6) +1:02,0
5. Беларусь - (0+6) +1:13,8
6. Канада - (0+4) +1:17,6...
14. Украина (1+10) +2:55,9
Кубок мира по биатлону: пятый этап
- Пятый этап КМ по биатлону 2020-2021 проходил в Оберхофе с 8 по 10 января.
- В спринтерской гонке среди женщин победу одержала норвежка Тирил Экхофф, а украинка Юлия Джима финишировала в топ-10.
- У мужчин весь пьедестал в спринте заняли биатлонисты из Норвегии.
- Юлия Джима - в топ-15: результаты женской гонки преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону
- В мужской гонке преследования весь пьедестал заняли норвежцы.
- В смешанной эстафете сборная Украины не смогла побороться за медали.
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