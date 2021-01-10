Сборная Украины не смогла попасть в десятку лучших.

Пятый этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершился одиночной смешанной эстафетой.

Украину в гонке представляли Вита Семеренко и Антон Дудченко.

Украинская сборная использовала десять штрафных патронов и отправилась на один штрафной круг. На финише украинцы были только четырнадцатыми.

Победу в гонке одержала сборная Франции.

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Кубок мира в Оберхофе. Результаты одиночной смешанной эстафеты

1. Франция - (0+3) 39:04,8

2. Швеция - (0+5) +38,7

3. Норвегия - (3+8) +43,9

4. Германия - (0+6) +1:02,0

5. Беларусь - (0+6) +1:13,8

6. Канада - (0+4) +1:17,6...

14. Украина (1+10) +2:55,9

Кубок мира по биатлону: пятый этап

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Автор: Антон Дударь