На первом этапе Кубка мира по биатлону 2020-2021 в Контиолахти состоялась спринтерская гонка среди мужчин.
Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе, а в тройку лучших также вошли два представителя Швеции - Себастьян Самуэльссон и Мартин Понсилуома.
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Украинцы выступили неудачно. Лучший результат показал Дмитрий Пидручный, который финишировал 57-м.
Результаты гонки
1. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) (0+0) 23:53:0
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) (1+0) +44,1
3. Мартин Понсилуома (Швеция) (1+0) +47,9...
57. Дмитрий Пидручный (Украина) (0+3) +2:55,9
59. Артем Прима (Украина) (2+1) +3:02,5
65. Тарас Лесюк (Украина) (0+2) +3:22,0
70. Богдан Цымбал (Украина) (2+2) +3:28,0
71. Руслан Ткаленко (Украина) (2+1) +3:28,5
Кубок мира по биатлону 2020-2021: что нужно знать
- В новом сезоне запланировано проведение девяти этапов. Еще один этап (в Китае) был отменен.
- В сезоне 2020-2021 будет несколько спаренных этапов: по два подряд этапа примут Контиолахти, Хохфильцен, Оберхоф и Нове Место. Это сделано, чтобы минимизировать влияние коронавируса.
- Завершить сезон планируется 21 марта.
УНИАН публиковал полный календарь Кубка мира на сезон 2020-2021.
Ранее был объявлен состав сборной Украины на первый этап.
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