Дмитрий Пидручный стал лучшим среди украинцев / фото biathlon.com.ua

На первом этапе Кубка мира по биатлону 2020-2021 в Контиолахти состоялась спринтерская гонка среди мужчин.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе, а в тройку лучших также вошли два представителя Швеции - Себастьян Самуэльссон и Мартин Понсилуома.

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Украинцы выступили неудачно. Лучший результат показал Дмитрий Пидручный, который финишировал 57-м.

Результаты гонки

1. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) (0+0)  23:53:0

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) (1+0)  +44,1

3. Мартин Понсилуома (Швеция) (1+0)  +47,9...

57. Дмитрий Пидручный (Украина) (0+3)  +2:55,9

59. Артем Прима (Украина) (2+1)  +3:02,5

65. Тарас Лесюк (Украина) (0+2)  +3:22,0

70. Богдан Цымбал (Украина) (2+2)  +3:28,0

71. Руслан Ткаленко (Украина) (2+1)  +3:28,5

Кубок мира по биатлону 2020-2021: что нужно знать

  • В новом сезоне запланировано проведение девяти этапов. Еще один этап (в Китае) был отменен. 
  • В сезоне 2020-2021 будет несколько спаренных этапов: по два подряд этапа примут Контиолахти, Хохфильцен, Оберхоф и Нове Место. Это сделано, чтобы минимизировать влияние коронавируса.
  • Завершить сезон планируется 21 марта.

  • УНИАН публиковал полный календарь Кубка мира на сезон 2020-2021.

  • Ранее был объявлен состав сборной Украины на первый этап.

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Автор: Антон Дударь