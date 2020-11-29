Украинские биатлонисты провалили спринтерскую гонку на первом этапе Кубка мира

Никому из украинцев по итогам гонки не удалось попасть в топ-50.

На первом этапе Кубка мира по биатлону 2020-2021 в Контиолахти состоялась спринтерская гонка среди мужчин. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе, а в тройку лучших также вошли два представителя Швеции - Себастьян Самуэльссон и Мартин Понсилуома. Читайте такжеНовый сезон Кубка мира по биатлону открыт: результаты мужской индивидуальной гонки в Контиолахти Украинцы выступили неудачно. Лучший результат показал Дмитрий Пидручный, который финишировал 57-м. Результаты гонки 1. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) (0+0) 23:53:0 2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) (1+0) +44,1 3. Мартин Понсилуома (Швеция) (1+0) +47,9... 57. Дмитрий Пидручный (Украина) (0+3) +2:55,9 59. Артем Прима (Украина) (2+1) +3:02,5 65. Тарас Лесюк (Украина) (0+2) +3:22,0 70. Богдан Цымбал (Украина) (2+2) +3:28,0 71. Руслан Ткаленко (Украина) (2+1) +3:28,5 Кубок мира по биатлону 2020-2021: что нужно знать В новом сезоне запланировано проведение девяти этапов. Еще один этап (в Китае) был отменен.

В сезоне 2020-2021 будет несколько спаренных этапов: по два подряд этапа примут Контиолахти, Хохфильцен, Оберхоф и Нове Место. Это сделано, чтобы минимизировать влияние коронавируса.

Завершить сезон планируется 21 марта.

УНИАН публиковал полный календарь Кубка мира на сезон 2020-2021.

Ранее был объявлен состав сборной Украины на первый этап. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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