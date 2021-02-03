Борьбу за трофей продолжают три представителя Украины.

Состоялась жеребьевка плей-офф Кубка Европы ФИБА, участие в котором продолжают украинские "Киев-Баскет", "Прометей" и БК "Днепр".

О ее результатах сообщил официальный сайт турнира.

Результаты жеребьевки 1/8 финала и 1/4 финала

Пары 1 и 8 (все матчи - в одном городе)

"Cибиу" (Румыния) - "Реджо-Эмилия" (Италия)

"Днепр" (Украина) - "Орадя" (Румыния)

Пары 4 и 5 (все матчи - в одном городе)

"Прометей" (Украина) - "Бельфиус Монс-Эно" (Бельгия)

"Cталь" (Польша) - "Хирос Ден Босх" (Нидерланды)

Пары 2 и 7 (все матчи - в одном городе)

"Фрибург" (Швейцария) - "Балкан" (Болгария)

"Парма" (Россия) - "Рилски Спортист" (Болгария)

Пары 3 и 6 (все матчи - в одном городе)

"Ираклис" (Греция) - "Анвил" (Польша)

"Ирони Нес-Циона" (Израиль) - "Киев-Баскет" (Украина)

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Украинские команды не смогут встретиться друг с другом как минимум до полуфинала.

Кубок Европы ФИБА: что нужно знать

На групповом этапе все матчи каждой группы принимал один город. В 1/8 финала Кубка Европы вышли по две лучшие команды из каждой группы и еще четыре, занявшие третьи места.

"Прометей" и "Киев-Баскет" вышли из одной группы, а "Днепр" занял второе место в своей группе.

Матчи 1/8 финала и 1/4 финала запланированы на 23-25 марта. Они пройдут в формате одного матча в одном городе.

"Финал четырех" пройдет с 23 по 25 апреля.

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Автор: Антон Дударь