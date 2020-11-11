Крис Никич - первый человек с синдромом Дауна, который преодолел дистанцию соревнований "Железный человек".

21-летний американец Крис Никич стал первым человеком с синдромом Дауна, который сумел пройти всю дистанцию в изнурительном триатлонном соревновании "Ironman" ("Железный человек").

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Соревнования включают в себя заплыв (3,87 километра), езду на велосипеде (180 км) и забег (42,1 км).

Сопровождал спортсмена тренер. На то, чтобы преодолеть дистанцию, у Никича ушло 16 часов 46 минут и 9 секунд. Участникам дается 17 часов, чтобы финишировать.

Успех Никича будет зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса.

Отметим, что соревнования "Железный человек" проводятся на протяжении 42 лет.

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Автор: Антон Дударь