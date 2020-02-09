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Разгром в матче престижа: украинские хоккеисты обыграли Нидерланды в отборе на Олимпиаду

12:04, 09 февраля 2020
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Украина разгромила Нидерланды / фото: iihf

В заключительном матче украинские хоккеисты встречались со сборной Нидерландов и одержали победу со счетом 3:0.

В составе украинской сборной отличились Дмитрий Нименко, Никита Буценко и Иван Савченко.

Нидерланды - Украина - 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Голы: 0:1 Нименко (Буценко, Бабинец), 15:10; 0:2 Буценко (Бабинец, Нименко), 22:12; 0:3 Савченко (Михнов, Толстушко, – больш.), 30:29;

Отметим, что в этой встрече решалась лишь судьба третьего места в группе. И Украина, и Нидерланды ренее потеряли шансы на продолжение борьбы за путевку на Олимпиаду, потерпев по два поражения.

Как сообщал УНИАН, ранее в квалификационном турнире украинская сборная дважды проиграла с крупным счетом: 1:8 в матче с Казахстаном и 1:6 с Польшей.

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