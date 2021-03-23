Спортсмен подчеркнул, что решение принять было максимально сложно.

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, почему прекратил драться и закончил карьеру.

Об этом сообщает ESPN.

"Очень трудно уйти, когда у тебя много сил, когда ты лучший в мире, когда ты знаменит, и у тебя много денег. В этом плане трудно было сказать "нет". Очень тяжело. Возможно, люди меня никогда не поймут, но я очень надеюсь, что они поддержат мое решение. Это мое видение происходящего", - заявил 32-летний боец.

"Я чувствовал, что должен был остановиться. Что я должен был делать? Я показал в этом спорте, кто я есть. Я стал лучше, я стал чемпионом мира, я - лучший боец мира вне зависимости от весовой категории. Я защитил свой титул три раза, я победил в самом большом поединке в истории UFC. Что еще? Только деньги. Только денежные бои, но мне не нужны денежные бои. Мне больше нечего доказывать людям, показывать людям, кто я есть. Я добился всего в этом спорте, чувствую, что больше мне здесь нечего делать", - дерзко считает Хабиб.

Читайте такжеБоец MMA во время реванша безжалостно душил соперника и передавал привет на камеру: сеть всколыхнул безумный курьез (видео)

Хабиб Нурмагомедов: главное

На счету бойца UFC 29 побед в карьере в 29 поединках.

После боя с Гейджи 32-летний Хабиб заявил, что завершает карьеру.

Недавно знаменитый спортсмен рассказал детали работы над документальным фильмом о его биографии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем