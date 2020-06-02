Сезон стартует в июле: Формула-1 опубликовала календарь восьми первых этапов

Формула-1 объявила даты восьми первых гонок в 2020 году.

Чемпионат Формулы-1 в сезоне-2020, который пришлось отложить из-за пандемии коронавируса, стартует 5 июля.

Об этом сообщил официальный сайт "Королевских автогонок".

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Сразу по две гонки состоятся в Австрии и Великобритании, а также будут проведены этапы в Венгрии, Испании, Бельгии и Италии. Первые Гран-при пройдут без зрителей.

Календарь первых восьми гонок Формулы-1

5 июля - Гран-при Австрии

12 июля - Вторая гонка в Австрии

19 июля - Гран-при Венгрии

2 августа - Гран-при Великобритании

9 августа - Вторая гонка в Великобритании

16 августа - Гран-при Испании

30 августа - Гран-при Бельгии

6 сентября - Гран-при Италии

Напомним, сезон планировалось начать 15 марта гонкой в Мельбурне, однако в итоге сразу десять гонок пришлось отменить или перенести.

Как сообщал УНИАН, Формула-1 отменила гонку, которая должна была пройти впервые за 35 лет.

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