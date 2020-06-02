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Сезон стартует в июле: Формула-1 опубликовала календарь восьми первых этапов

14:05, 02 июня 2020
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Гран-при Великобритании / фото REUTERS

Об этом сообщил официальный сайт "Королевских автогонок".

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Сразу по две гонки состоятся в Австрии и Великобритании, а также будут проведены этапы в Венгрии, Испании, Бельгии и Италии. Первые Гран-при пройдут без зрителей.

Календарь первых восьми гонок Формулы-1

5 июля - Гран-при Австрии

12 июля - Вторая гонка в Австрии

19 июля - Гран-при Венгрии 

2 августа - Гран-при Великобритании 

9 августа - Вторая гонка в Великобритании

16 августа - Гран-при Испании 

30 августа - Гран-при Бельгии 

6 сентября - Гран-при Италии 

Напомним, сезон планировалось начать 15 марта гонкой в Мельбурне, однако в итоге сразу десять гонок пришлось отменить или перенести. 

Как сообщал УНИАН, Формула-1 отменила гонку, которая должна была пройти впервые за 35 лет.

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