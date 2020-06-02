Сезон стартует в июле: Формула-1 опубликовала календарь восьми первых этапов
Чемпионат Формулы-1 в сезоне-2020, который пришлось отложить из-за пандемии коронавируса, стартует 5 июля.
Об этом сообщил официальный сайт "Королевских автогонок".
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Сразу по две гонки состоятся в Австрии и Великобритании, а также будут проведены этапы в Венгрии, Испании, Бельгии и Италии. Первые Гран-при пройдут без зрителей.
Календарь первых восьми гонок Формулы-1
5 июля - Гран-при Австрии
12 июля - Вторая гонка в Австрии
19 июля - Гран-при Венгрии
2 августа - Гран-при Великобритании
9 августа - Вторая гонка в Великобритании
16 августа - Гран-при Испании
30 августа - Гран-при Бельгии
6 сентября - Гран-при Италии
Напомним, сезон планировалось начать 15 марта гонкой в Мельбурне, однако в итоге сразу десять гонок пришлось отменить или перенести.
Как сообщал УНИАН, Формула-1 отменила гонку, которая должна была пройти впервые за 35 лет.
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