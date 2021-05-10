Первая ракетка Украины потеряла одну позицию в мировой классификации.

Украинская теннисистка Элина Свитолина выпала из пятерки лучших в рейтинге WTA.

Свежий рейтинг опубликован на официальном сайте WTA.

В обновленной классификации Свитолина занимает шестое место. Ее обошла представительница Беларуси Арина Соболенко, которая поднялась на четвертое место.

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Свитолина выпала из пятерки лучших впервые за восемь месяцев. В предыдущий раз она не входила в топ-5 14 сентября, но уже через неделю смогла вернуть свою позицию.

Что касается других украинок в топ-100 WTA, то Даяна Ястремская потеряла одну позицию (32-е место), а Марта Костюк - две (79-е).

Элина Свитолина: результаты в 2021 году

В этом году Свитолина выступала на семи турнирах. Украинке пока не удалось выиграть титул.

На Australian Open Свитолина дошла до 1/8 финала, где проиграла американке Джессике Пегуле.

Что касается других турниров, то в Абу-Даби, Мельбурне и Дохе Свитолина остановилась в четвертьфинале, в Дубае вылетела уже во втором круге. Ее лучшими результатами стали полуфиналы в Майами и Штутгарте. И там, и там Элина проиграла первой ракетке мира Эшли Барти.

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Автор: Антон Дударь