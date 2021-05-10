Украинская теннисистка Элина Свитолина выпала из пятерки лучших в рейтинге WTA.
Свежий рейтинг опубликован на официальном сайте WTA.
В обновленной классификации Свитолина занимает шестое место. Ее обошла представительница Беларуси Арина Соболенко, которая поднялась на четвертое место.
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Свитолина выпала из пятерки лучших впервые за восемь месяцев. В предыдущий раз она не входила в топ-5 14 сентября, но уже через неделю смогла вернуть свою позицию.
Что касается других украинок в топ-100 WTA, то Даяна Ястремская потеряла одну позицию (32-е место), а Марта Костюк - две (79-е).
Элина Свитолина: результаты в 2021 году
- В этом году Свитолина выступала на семи турнирах. Украинке пока не удалось выиграть титул.
- На Australian Open Свитолина дошла до 1/8 финала, где проиграла американке Джессике Пегуле.
- Что касается других турниров, то в Абу-Даби, Мельбурне и Дохе Свитолина остановилась в четвертьфинале, в Дубае вылетела уже во втором круге. Ее лучшими результатами стали полуфиналы в Майами и Штутгарте. И там, и там Элина проиграла первой ракетке мира Эшли Барти.
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