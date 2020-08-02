Оторвались колеса: российский гонщик Формулы-1 попал в жесткую аварию (видео)

Даниил Квят выбыл из борьбы уже на 12-м круге гонки в Великобритании.

Российский пилот команды Формулы-1 "Альфа Таури" Даниил Квят попал в серьезную аварию на Гран-при Великобритании.

Уже на 12-м круге гонки на автодроме "Сильверстоун" россиянин на скоростном повороте потерял управление, а болид развернулся и влетел в отбойник. У машины оторвались колеса.

Пилот не пострадал, но был вынужден завершить борьбу в гонке.

Момент аварии опубликовал официальный Instagram-аккаунт Формулы-1.

УНИАН ранее сообщал о том, что победу в гонке одержал пилот "Мерседеса".

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