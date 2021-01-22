Вслед за ЧМ по хоккею Минск лишился и соревнований по пятиборью.

Беларусь лишена права на проведение чемпионата мира по современному пятиборью в 2021 году.

Об этом сообщил официальный сайт Международного союза современного пятиборья (UIPM).

Чемпионат мира должен был пройти в Минске с 7 до 13 июня, но теперь пройдет в другом месте в те же даты.

"Исполнительный совет UIPM внимательно следил за развитием событий в Беларуси в последние месяцы и оценивал возможность проведения в Минске чемпионата мира по пятиборью и лазер-рану. Также были приняты во внимание санкции, введенные МОК в отношении НОК Беларуси в декабре 2020 года", - сказал президент UIPM Клаус Шорманн.

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"Из-за растущей обеспокоенности тем, что нынешняя нестабильность в принимающей стране может поставить под угрозу успех соревнования" было принято решение о том, что Минск примет ЧМ позже.

Также Шорманн подчеркнул, что многие страны не захотели бы сейчас ехать в Беларусь.

Напомним, ранее Беларусь лишилась права проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

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Автор: Антон Дударь