Беларусь лишена права на проведение чемпионата мира по современному пятиборью в 2021 году.
Об этом сообщил официальный сайт Международного союза современного пятиборья (UIPM).
Чемпионат мира должен был пройти в Минске с 7 до 13 июня, но теперь пройдет в другом месте в те же даты.
"Исполнительный совет UIPM внимательно следил за развитием событий в Беларуси в последние месяцы и оценивал возможность проведения в Минске чемпионата мира по пятиборью и лазер-рану. Также были приняты во внимание санкции, введенные МОК в отношении НОК Беларуси в декабре 2020 года", - сказал президент UIPM Клаус Шорманн.
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"Из-за растущей обеспокоенности тем, что нынешняя нестабильность в принимающей стране может поставить под угрозу успех соревнования" было принято решение о том, что Минск примет ЧМ позже.
Также Шорманн подчеркнул, что многие страны не захотели бы сейчас ехать в Беларусь.
Напомним, ранее Беларусь лишилась права проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году.
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